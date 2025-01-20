Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 5.838 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, toplamda 5.838 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyon Detayları

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasıyla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-19 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda elde edilen sentetik ecza maddeleri, önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Düzenlenen operasyonlar sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarıyla adalet önüne çıkarıldı.