Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 5.838 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı, 5.838 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:39
Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 5.838 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Van'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, toplamda 5.838 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyon Detayları

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanmasıyla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-19 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda elde edilen sentetik ecza maddeleri, önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Düzenlenen operasyonlar sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarıyla adalet önüne çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta 642 Cep Telefonu Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
3
Wisconsin'de Genç, TikTok Yasaklarına Tepki Olarak Binayı Ateşe Verdi
4
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı
5
TİKA, Kolombiya'da Sel Felaketinden Etkilenen 8,500 Kişiye Yardım Ulaştırdı
6
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın Hakkında Adli Kontrol Talebi
7
Libya Ekonomi Bakanı: Türkiye Ticari Olarak Birinci Ortağımız

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!