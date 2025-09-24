Van'da Uyuşturucu Yapımında Kullanılan 3 ton 710 litre Asetik Asit Anhidrit ve 50 kg Kostik Soda Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Yapımında Kullanılan Kimyasal Maddeler Ele Geçirildi
Valilikten açıklama: Jandarma ekipleri operasyon düzenledi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, dün kapalı kasa bir kamyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton 710 litre asetik asit anhidrit ve 50 kilogram kostik soda bulundu.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da kapalı kasa bir kamyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton 710 litre asetik asit anhidrit ve 50 kilogram kostik soda ele geçirildi.