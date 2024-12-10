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Van'da Yaşanan Zincirleme Trafik Kazalarında 2 Ölü, 15 Yaralı

Van-Erciş yolunda meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:18
Van'da Yaşanan Zincirleme Trafik Kazalarında 2 Ölü, 15 Yaralı

Van'da Zincirleme Trafik Kazaları: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Van-Erciş kara yolunun farklı noktalarında gerçekleşen iki zincirleme trafik kazası sonucunda, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Kazalar, sabah saatlerinde yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Olay ihbarı üzerine, sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahaleleri sırasında bir kaza yerine yakın başka bir noktada ikinci bir zincirleme trafik kazasının daha yaşandığı bildirildi.

Yaklaşık 30 aracın karıştığı bu kazalarda, yol tamamen trafiğe kapatıldı. Vali Ozan Balcı, yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini belirterek, 'İlk belirtilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 yaralı var'" dedi.

Ekiplerin Faaliyetleri

Vali Balcı, ihbarın ardından tüm ekiplerin hızlı bir şekilde kaza yerine yönlendirildiğini ifade etti. Şu an için yaralıların hastanelere sevk edilmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, yolun yeniden trafiğe açılması için gerekli adımların atıldığını belirtti. Hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere...

Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere...

Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

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