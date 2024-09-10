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Van'da Yeni Tekstil Fabrikası İstihdam Sağlayacak

Erciş'te 800 kişilik istihdam alanı yaratacak yeni tekstil fabrikasının temeli atıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:19
Van'da Yeni Tekstil Fabrikası İstihdam Sağlayacak

Erciş’te 800 Kişi İstihdam Edecek Tekstil Fabrikası Temel Atma Töreni

Van'ın Erciş ilçesinde, 800 kişinin istihdam edileceği yeni tekstil fabrikasının temeli düzenlenen bir törenle atıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 10 bin metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan fabrikanın temel atma törenine, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu da katıldı.

Yatırımın Yöreye Kazandıracakları

Temel atma töreninde konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, bu yatırımın yerel halka büyük iş fırsatları sunacağını belirtti. Karaloğlu: "Bölgemize bu yatırımı sağlayan Nihat Körpe'ye ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Fabrikanın tam kapasiteyle çalışması durumunda yüzlerce kişi iş bulacak," dedi.

Doğalgaz Eksikliği ve Gelecek Beklentisi

Erciş OSB'deki yatırımlarla ilgili olarak Kaymakam, doğalgaz gibi bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Doğalgaz tesisatını tamamladığımızda burada yatırımcıların ilgisinin artacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Nihat Körpe'nin Açıklamaları

Fabrikanın yatırımcısı Nihat Körpe, İstanbul Başakşehir'deki mevcut fabrikalarında günlük yaklaşık 11 bin parça tekstil ürünü ürettiklerini vurguladı. "Açacağımız fabrikada yıllık 250-260 bin kot üretimi hedefliyoruz. 10 bin metrekare alanda inşa edeceğimiz Merko Tekstil Fabrikası ilk etapta 400 personel ile başlayacak," şeklinde bilgi verdi. Körpe, üretim kapasitesinin zamanla 800 personele kadar çıkacağını da sözlerine ekledi.

Temel Atma Törenine Katılım

Temel atma törenine eski AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, iş insanları ve çeşitli kurumların amirleri de katıldı. Tören, dualar ve iyi dileklerle gerçekleştirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel...

Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel atma törenine, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, eski AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, iş insanları ve kurum amirleri katıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel...

Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel atma törenine, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, eski AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, iş insanları ve kurum amirleri katıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel...

Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel atma törenine, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, eski AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, iş insanları ve kurum amirleri katıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel...

Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel atma törenine, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, eski AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, iş insanları ve kurum amirleri katıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel...

Van'ın Erciş ilçesinde 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı. Temel atma törenine, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, eski AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, iş insanları ve kurum amirleri katıldı.

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