Van'da Yer Altı Barajı ve Göletler ile 2.180 Hektar Arazi Suya Kavuştu

Van'da tamamlanan yer altı barajı ve göletlerle 2.180 hektar tarım alanı sulamaya açıldı. Projeler sayesinde kuraklıkla mücadele ediliyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:26
Van'da Yer Altı Barajı ve Göletler ile 2.180 Hektar Arazi Suya Kavuştu

Van'da Yer Altı Barajı ve Gölet Projeleri Tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Van'da gerçekleştirilen yer altı barajı ve 8 sulama göleti projesi, 2.180 hektarlık tarım arazisinin suya kavuşmasını sağladı.

DSİ'nin tarım arazilerinin sulanmasını sağlamak, su kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda tamamlanan projelerle birlikte, yer altı barajı ve göletlerin tarıma katkısı büyük olacaktır.

Proje Detayları

Yapılan yer altı barajı ve 8 gölet ile 2.180 hektar tarım arazisi sulama imkanına kavuştu. Ayrıca, kanal ve dere yataklarının ıslahı ile taşkın ve sel riskleri azaltılarak ekilebilir tarım alanlarının artırılması hedefleniyor. Kentte 10 sulama göleti ve bir yer altı barajı projesinin daha yapılması planlanıyor.

Cihan Aksoy'dan Açıklamalar

DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Van'da son 22 yılda 8 göletin tamamlanarak hizmete alındığını belirtti. Devam eden 10 göletin yapımında ise önemli ilerlemeler kaydedildi. Aksoy, "Ortanca ile Gültepe göletleri ilerleme bakımından önde. Ortanca Göleti, yüzde 80 doluluk oranına ulaştı, Gültepe Göleti'nin ise inşaatı yüzde 40 seviyesinde. 2025'te bu iki göletin inşaatının tamamlanması planlanıyor," dedi.

Proje kapsamında yer alan göletlerin her birinin 60 hektar ile 500 hektar arasında sulama kapasitesi olduğunu vurgulayan Aksoy, "Yapımı süren göletler tamamlandığında, çiftçilerimize sulama imkanı sunulacak ve susuz topraklar su ile buluşmuş olacak," şeklinde konuştu.

Son olarak, Van Irgat 1 yer altı barajının geçen yıl tamamlandığını hatırlatan Aksoy, "Bu baraj sayesinde 80 hektarlık alan sulama fırsatına kavuştu. Şu anda Van Irgat 2 yer altı barajı projesinin çalışmaları devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Van'da yapılan yer altı barajı ve 8 gölet sayesinde...

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Van'da yapılan yer altı barajı ve 8 gölet sayesinde tarım arazileri suya kavuştu. DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, açıklamalarda bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Van'da yapılan yer altı barajı ve 8 gölet sayesinde...

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Van'da yapılan yer altı barajı ve 8 gölet sayesinde tarım arazileri suya kavuştu. DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, açıklamalarda bulundu.

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