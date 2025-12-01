Van'da Zernek Barajı'ndan Çıkarılan Otomobil: 3 Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Olay

Kaza, dün sabah saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil içerisinde 3 kişi ile birlikte Zernek Barajı'na uçtu.

Kurtarma ve çıkarma çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, Van Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) ile yapılan çalışmada suda kaybolan gençlerin cansız bedenine ulaştı.

Karanlığın çökmesiyle otomobili sudan çıkarma çalışmaları bir sonraki güne bırakıldı. Öğlen saatlerinde bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıçları, botla otomobilin bulunduğu bölgeye giderek suya daldı ve araca halat bağladı. Otomobil vinç yardımıyla yaklaşık 15 metre derinlikten çekilerek sudan çıkarıldı.

Tamamen hurdaya dönen otomobil, detaylı inceleme için götürüldü.

