Van'da Zincirle Alıkonulan Kurt YYÜ'de Koruma Altında

Van Muradiye'de zincirle alıkonulan kurt, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp koruma altına alındı; sahibine 81 bin 355 lira ceza.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 13:35
Van'da Zincirle Alıkonulan Kurt YYÜ'de Koruma Altında

Van'da Zincirle Alıkonulan Kurt YYÜ'de Koruma Altında

Van'ın Muradiye ilçesinde zincirle bağlanarak alıkonulan bir kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilerek koruma altına alındı.

Müdahale ve soruşturma

Olay, Adaklı Mahallesi'ndeki bir adreste çekilen görüntülerin paylaşılması üzerine gündeme geldi. Görüntülerin ardından İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Saha çalışmasının tamamlanmasının ardından belirlenen adrese giden ekipler, zincirle bağlanan kurdu bulunduğu yerden alarak sağlık kontrolleri için YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

Kurdu alıkoyan kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 81 bin 355 lira para cezası uygulandı.

Gelecek planı

Merkezde koruma altında tutulan kurt, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Van'ın Muradiye ilçesinde zincirle bağlanarak alıkonulan kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ)...

Van'ın Muradiye ilçesinde zincirle bağlanarak alıkonulan kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde zincirle bağlanarak alıkonulan kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ)...

İLGİLİ HABERLER

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı (67 EK 377)
2
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' Dünyaya Örnek Olacak — Dicle Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
3
Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Liderlik Çağrısı
4
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile 9 Şüpheli Adliyeye Sevk
5
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
6
TDT 9. Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Taşkent'te — Osman Aşkın Bak'tan Gazze Mesajı
7
Tekirdağ'da Ceviz Hasadı Başladı: Bozuk Orman Arazileri Verime Döndü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği