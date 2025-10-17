Van'da Zincirle Alıkonulan Kurt YYÜ'de Koruma Altında

Van'ın Muradiye ilçesinde zincirle bağlanarak alıkonulan bir kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilerek koruma altına alındı.

Müdahale ve soruşturma

Olay, Adaklı Mahallesi'ndeki bir adreste çekilen görüntülerin paylaşılması üzerine gündeme geldi. Görüntülerin ardından İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Saha çalışmasının tamamlanmasının ardından belirlenen adrese giden ekipler, zincirle bağlanan kurdu bulunduğu yerden alarak sağlık kontrolleri için YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

Kurdu alıkoyan kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 81 bin 355 lira para cezası uygulandı.

Gelecek planı

Merkezde koruma altında tutulan kurt, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Van'ın Muradiye ilçesinde zincirle bağlanarak alıkonulan kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.