Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 51 Yaralı

Van'da Trajik Zincirleme Trafik Kazası

Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında, yoğun sis ve buzlanmanın etkisiyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde yaşanan kaza sonrası, sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri olay yerine intikal etti. İlk müdahaleler yapıldıktan hemen sonra, Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası daha meydana geldi.

Yaklaşık 30 aracın karıştığı kazaların ardından, yaralılar ambulanslarla hastanelere nakledildi. Van Valisi Ozan Balcı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ile kazalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Balcı, kazaların 35 ile 40'ıncı kilometreleri arasında yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklandığını belirtti. Balcı, "Kazalarda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralı durumda" şeklinde konuştu.

Bölgedeki yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Kazaya karışan araçlar hangi durumun altında bulunduklarını ve tüm yaralılara gerekli yardımın yapıldığını ifade eden Vali Balcı, "Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Yaralılarımızı hastaneye intikal ettirdik" dedi.

Kaza yerinde, bir çocuğa meyve suyu vererek ve battaniye ile ısınmasını sağlayan sağlık ekipleri, ardından çocuğu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Çocuğun babası Abdullah Oral, olay anının ardından, "Hem buzlanma hem sis son anda kazayı fark ettim. Ben de transite çarptım. Arkamdan gelen araçlar da bizim araca çarptı" dedi.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.