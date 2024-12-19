Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kışla Mahallesi'ndeki Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 aracın çarpışması sonucu yaşanan olayda, sürücüler ve çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı olan 1 kişiyi ambulans ile Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk etti. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.