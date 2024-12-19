DOLAR
35,02 -0,08%
EURO
36,52 -0,46%
ALTIN
2.945,4 -0,99%
BITCOIN
3.542.482,9 0,18%

Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:40
Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kışla Mahallesi'ndeki Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 aracın çarpışması sonucu yaşanan olayda, sürücüler ve çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı olan 1 kişiyi ambulans ile Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk etti. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Sınırladı
2
Samsun'dan Amatör Spor Kulüplerine 8 Milyon TL Destek
3
Adana'da Kafeye Kurşun Sıkan 2 Zanlı Tutuklandı
4
Van'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
5
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Olarak Kapatıldı
6
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde