Van'da Zincirleme Trafik Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var

Van'da Zincirleme Trafik Kazası

Van'ın Tuşba ilçesinde, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç karıştı ve yararlıların olduğu bilgisi verildi.

Kaza, Van-Erciş kara yolunun 15'inci kilometresinde gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili detaylı incelemenin de sürdüğü ifade edildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.