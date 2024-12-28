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Van'daki 3 Hasta Bebek, Ambulans Uçakla İstanbul ve Ankara'ya Sevk Edildi

Van'da tedavi gören 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:08
Van'daki 3 Hasta Bebek, Ambulans Uçakla İstanbul ve Ankara'ya Sevk Edildi

Van'da kritik bir durumdaki 3 hasta bebek, ambulan uçağı ile İstanbul ve Ankara'ya taşındı. Van İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bu bebeklerden ikisi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. 9 ve 24 günlük bebeklerin yanı sıra, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde dünyaya gelen yeni doğan bebek de sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı, bebeklerin ileri tetkik ve tedavi süreçleri için gerekli olan ambulans uçağı gönderdi. Ferit Melen Havalimanı'na inen ambulans uçağa alınan 24 günlük bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne, 9 günlük bebek ile yeni doğan bebek ise İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Van'da 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya götürüldü.

Van'da 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya götürüldü.

Van'da 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya götürüldü.

Van'da 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya götürüldü.

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