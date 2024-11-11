Van'daki Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Dronla Bulundu

Van'da Hayvan Kurtarma Operasyonu Dronla Başarıyla Gerçekleşti

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Giyimli Mahallesi'nde, otlatma sırasında kaybolan 30 küçükbaş hayvan, bölgedeki bir öğretmenin uçurduğu dron sayesinde bulundu.

Arama Çalışmaları Başladı

Yaklaşık bin küçükbaş hayvanı otlatan çoban, bazı hayvanların sürüden ayrıldığını fark edince hemen arama çalışmalarına başladı. Yerel köylülerin de destek verdiği bu çabalar, Giyimli İlkokulu'nda görevli öğretmen Emrah Yıldız'ın hobi olarak kullandığı dron ile daha etkili hale geldi.

Dron ile Hava Taraması

Yıldız, dron ile bölgeyi havadan inceleyerek kaybolan hayvanların yerini tespit etti. Yapılan taramalarda, kaybolan küçükbaş hayvanların, bulundukları alandan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta oldukları belirlendi.

Sürüye Kavuşmanın Mutluluğu

Çoban, kaybolan hayvanlarını dronun yardımıyla bulduktan sonra teslim aldı. Yıldız, geniş bir arazide dronla tarama yaparken, hayvanları vadinin içinde gördüğünü belirtti.

Küçükbaş hayvanlarının bulunmasının sevincini yaşayan çoban, öğretmen Yıldız’a teşekkür etti. Bu olay, teknolojinin yerel hayvancılıkta nasıl faydalı olabileceğinin güzel bir örneğini oluşturdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.