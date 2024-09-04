Van'daki Trafik Kazasında 2 Ölü, 4 Yaralı

Van'da Feci Kaza

Van'da, otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Van-Erciş kara yolunun 60. kilometresinde gerçekleşti. İki aracın çarpışmasına, sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen 34 KEB 71 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 65 ACJ 420 plakalı cip neden oldu.

Acil Müdahale

Kaza sonrası olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Kazada, araçlarda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri

Polis ve jandarma ekipleri, kaza sonrası yolda güvenlik önlemleri alarak diğer araçların kontrollü bir şekilde geçişini sağladı.