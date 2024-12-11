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Van'daki Zincirleme Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Van-Erciş kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:51
Van'daki Zincirleme Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Van'daki Zincirleme Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Van-Erciş kara yolunda dün meydana gelen zincirleme trafik kazası anına ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye göre, kaza, belediyenin Muradiye ilçesi seferini yapan otobüsün iç güvenlik kamerasına kaydedildi.

Güvenlik Kamerasında Kaza Anı

Görüntüler, otobüsün kazaya karışan araçlara çarpma anını ve yolcuların panikle dışarı çıktığı anları net bir şekilde yansıtıyor. Otobüs şoförü Harun Bucak, olayla ilgili yaptığı açıklamada, sis ve gizli buzlanma nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiğini ifade etti.

Şoförün Açıklamaları

Bucak, kazaya karışan araçlarla çarpışmamak için otobüsü kaldırıma çıkarmaya çalıştığını belirtti. "Aracım kaldırımda durdu ve yolcularda bir sıkıntı olmadı. İndikten sonra 3 araç arkadan otobüse çarptı, bir araç da takla attı. Çok şükür yaralanmalarla bu faciayı atlattık. Daha büyük can kayıpları da olabilirdi," dedi.

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