Van'dan İstanbul'a Acil Sevk: İki Hasta Uçakla Taşındı

Van'dan İstanbul'a Acil Sevk

Van'da sağlık durumu kritik iki hasta, ambulans uçakla İstanbul'a taşındı. Arteriovenöz malformasyon teşhisi konulan 10 yaşındaki bir çocuk ve aort koarktasyonu tanısı bulunan 10 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için büyük şehre gönderildi.

Hastaların Durumu ve Sevk Süreci

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hastaların Van'da yapılan tetkiklerinin ardından İstanbul'daki hastanelerde tedavi edilmesine karar verildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, sürecin hızlanması için hızlı bir şekilde ambulans uçak gönderdi.

Uçakla Sağlık Yolculuğu

Ferit Melen Havalimanı'na inen ambulans uçak, 10 yaşındaki çocuğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 10 günlük bebeği ise İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastaların tedavisi için gerekli tüm önlemler alındı.

Bu olay, sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Van'da arteriovenöz malformasyon (damar rahatsızlığı) tanısı konulan 10 yaşında çocuk ile aort koarktasyonu (damarda darlık) tanısı olan 10 günlük yeni doğan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

Van'da arteriovenöz malformasyon (damar rahatsızlığı) tanısı konulan 10 yaşında çocuk ile aort koarktasyonu (damarda darlık) tanısı olan 10 günlük yeni doğan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.