Van'dan İstanbul'a Kalp Yetmezliği Olan Bebek Sevk Edildi

Van'dan Üzücü Bir Hava Taşıma Operasyonu

Van'da kalp yetmezliği teşhisi konulan 3 günlük bir bebek, İstanbul'a ambulans uçak ile sevk edildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Tedavi Süreci

Van İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, bebeğin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kritik bir tedavi süreci geçirdiğini bildirdi.

Ambulans Uçak İle İstanbul'a Ulaşım

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bebeğin daha ileri tetkik ve tedavi süreci için İstanbul'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Bu karar üzerine Sağlık Bakanlığı, ambulans uçağı Van'a gönderdi.

Bebeğin Yeni Adresi: İstanbul Koşuyolu Hastanesi

Sonuç olarak, 3 günlük bebek ambulans uçak ile İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarıyla ulaştırıldı.