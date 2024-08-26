Van'dan İstanbul'a Kalp Yetmezliği Olan Bebek Sevk Edildi

Van'dan Üzücü Bir Hava Taşıma Operasyonu
Van'da kalp yetmezliği teşhisi konulan 3 günlük bir bebek, İstanbul'a ambulans uçak ile sevk edildi.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Tedavi Süreci
Van İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, bebeğin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kritik bir tedavi süreci geçirdiğini bildirdi.
Ambulans Uçak İle İstanbul'a Ulaşım
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bebeğin daha ileri tetkik ve tedavi süreci için İstanbul'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Bu karar üzerine Sağlık Bakanlığı, ambulans uçağı Van'a gönderdi.
Bebeğin Yeni Adresi: İstanbul Koşuyolu Hastanesi
Sonuç olarak, 3 günlük bebek ambulans uçak ile İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarıyla ulaştırıldı.