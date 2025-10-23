Van Depremi'nin 14. Yılında AFAD Koordinasyonunda Arama Kurtarma Tatbikatı

Van Depremi'nin 14. Yılında AFAD Koordinasyonunda Tatbikat

Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin 14. yılı anısına, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda kapsamlı bir arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın Yapıldığı Alan ve Katılımcılar

Tatbikat, AFAD yerleşkesindeki eğitim sahasında düzenlendi. Operasyona Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), UMKE, Hayata Bir Dokunuş Arama ve Kurtarma (HADAK), Hak Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri katıldı.

Senaryo ve Müdahale

Senaryo gereği merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde, Edremit ilçesindeki Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisinde kısmi çökme yaşandığı ihbarı üzerine ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Binanın çöken bölümlerinde mahsur kalanlar olduğu bilgisi üzerine hastaneye intikal eden ekipler, yaralıları tespit edip bulunduğu yerlerden kurtardı ve çevredeki hastanelere sevklerini sağladı.

Kapanış ve Katılımcılar

Tatbikatın tamamlanmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD görevlileri, Vali Yardımcısı Önder Koç'a Türk bayrağı takdim etti. Programa AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, arama kurtarma personeli ve öğrenciler katıldı.

