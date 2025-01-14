Van Emniyet Müdürü Mutlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylama, 2023 yılına damgasını vuran fotoğraf karelerini seçmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Mutlu, oylama sürecinin önemine de dikkat çekti. Anadolu Ajansı'nın haber alanındaki etkinliğinin altını çizen Müdür Mutlu, bu tür etkinliklerin sıkça yapılması gerektiğini ifade etti.

Katılımıyla, güvenlik ve medya iş birliğinin önemine vurgu yaparken, sevgi ve anlayışın toplumdaki rolüne dikkat çekti.

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu (sağda), Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu (sağda), Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.