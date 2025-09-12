Van Erciş'te Silahlı Saldırı: 3 Kişi Daha Tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde 6 Eylül'de Van Yolu Caddesi'nde kafeye düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Musa ve Mehmet Demir soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı; tutuklu sayısı 10 oldu.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:21
Van'ın Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'nde kafe işleten Musa ve Mehmet Demir, 6 Eylül tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma ve gözaltılar

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma yaptı. Savcılığın soruşturmayı genişletmesi üzerine polis ekipleri olayla bağlantılı 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı; diğer 2'sine adli kontrol şartı uygulandı.

Daha önce 7 kişinin tutuklandığı saldırıyla ilgili olarak, yeni tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

