Van Gölü, Arin Gölü ve Süphan Dağı Aynı Kadrada

Adilcevaz'da dron ile kaydedilen eşsiz doğal görüntüler

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan Arin Gölü, dron ile gerçekleştirilen çekimlerde Van Gölü ve karla kaplı zirvesiyle dikkat çeken Süphan Dağı ile birlikte aynı kadraja girdi. Bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne seren görüntüler, izleyenlerden yoğun beğeni topladı.

Havadan kaydedilen görüntülerde, bin 649 metre rakımda olan ve 3 bin 712 metrekarelik alana sahip Van Gölü'nün kuzey kıyısında bulunan Arin Gölü ile bu iki göle kıyısı bulunan Esenkıyı köyü net biçimde görüldü. Çekimlerin arka planını ise zirvesi karla kaplı 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı oluşturdu.

Göl yüzeylerinin sakinliği, doğanın sonbahar paleti ve Süphan Dağı'nın heybetli silueti bir araya gelince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Bölge, hem doğa fotoğrafçıları hem de dron meraklıları için çekim rotalarının başında geliyor.

Yetkililer ve bölge sakinleri, Adilcevaz ve çevresinin yılın her döneminde farklı güzellikler sunduğunu belirterek, bu tür çekimlerin turizme katkı sağlayabileceğini vurguluyor.

