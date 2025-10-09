Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı Bitlis'te Değerlendirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantı, ilçe alışveriş merkezinin konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Fatma Varank: Van Gölü 'deniz' kadar değerli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, konuşmasında teknolojinin sunduğu imkânlarla birlikte çevrenin olumsuz etkilendiğini, Van Gölü'nün de son yıllarda çevre sorunlarından nasibini aldığını ifade etti.

"Van Gölü, Türkiye'nin benzersiz bir ekosistemi. Biz, göl demiyoruz, deniz aslında." Varank, Bakanlığın çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma politikaları doğrultusunda gölün korunmasının ve gelecek nesillere sağlıklı aktarılmasının en önemli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Varank, eylem planı çerçevesinde düzenli değerlendirmeler yapıldığını, bazı konularda ilerleme kaydedildiğini ve başlangıca göre ciddi yol alındığını belirterek Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Gülşen Orhan'a teşekkür etti.

Vali Karakaya: Koruma gelecek nesillere karşı sorumluluktur

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Van Gölü'nün doğal güzellikleri, ekolojik özellikleri ve kültürel değerleriyle ülkenin en önemli miraslarından biri olduğunu belirtti. Karakaya, havzanın korunmasının stratejik önemde olduğunu ve bunun bir çevre meselesinin ötesinde gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Karakaya, eylem planının atık su yönetimi, katı atık yönetimi ve Van Gölü'nün korunması olmak üzere üç temel başlık altında ele alındığını; il sınırlarındaki arıtma tesisi yatırımları, katı atık bertaraf projeleri ve dere ıslah çalışmalarının bu hedeflere ulaşmak için sürdürüldüğünü belirtti. Belediye katkısının önemine dikkat çeken Karakaya, dip çamuru konusunda birlikte aksiyon almaya hazır olduklarını söyledi.

Balcı ve Orhan'dan yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yürütülen çalışmalarda yaklaşık 2 milyon metreküp dip çamuru temizlediklerini ve çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Balcı, Van'da kirlenmeye neden olan yerleşim yerlerindeki arıtma tesislerinin tamamlandığını ve sıfır atık konusunda özel gayret gösterdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise Van Gölü'nün yıllardır kirlendiğini ancak son 5 yıldır kirliliğin önlenmesi için önemli çabalar sarf edildiğini vurguladı.

Katılımcılar

Toplantıya bakanlık yetkilileri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

