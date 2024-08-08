Van Gölü'nde Unutulmaz Yüzme Maratonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde düzenlenen 14 kilometrelik yüzme maratonu büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yapıldı.

Zorlu Maraton

Maratona Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri de katılarak düzeni sağladı. Toplamda 19 sporcu, 7 saat süren bu zorlu maratonu başarıyla tamamlayarak Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Vali'den Destek ve Teşvik

Etkinliğe katılan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, sporcuları tebrik ederek madalya ve ödüllerini sundu. Vali, bu tür etkinliklerin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirterek, "İlk kez böyle bir etkinlik yapıyoruz. Yarı resmi oldu. Seneye inşallah Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ahlat şenlikleri düzenlenecek. Ahlat, sporun başkenti olacak." ifadelerini kullandı.

Sporcuların Yorumları

Maratona katılan 67 yaşındaki yüzücü Servet Ateş, "Heyecan vericiydi, müthişti. Parkur çok zorluydu. Mesafe çok uzundu. Zoru başarmak için biz de suya atladık" dedi. Diğer bir katılımcı, İstanbul'dan gelen yüzücü Hamide Yılmaz ise "Zaten yüzmeyi seviyoruz. Çok beğendik, güzel karşılandık, unutulmaz bir anı oldu" şeklinde konuştu.

Katılımcılar ve Kuruluşlar

Programa; Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Başkanı Ahmet Eren de katıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde 14 kilometrelik yüzme maratonu düzenlendi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin kontrolünde göle giren 19 sporcu, 7 saat süren zorlu maratonun ardından Ahlat İskelesi'ne ulaştı.