Van Gölü'nde Can Simidiyle Yüzen Genç Kurtarıldı

Van Gölü'nde Genç Kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü açıklarına sürüklenen 18 yaşındaki S.B, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olay Tatvan'ın Adabağ köyü mevkisinde gerçekleşti.

Savunmasız Bir Durumda Bulundu

Genç, ilk olarak can simidiyle Van Gölü'nde yüzmeye başladı, ancak kısa süre içerisinde gözden kaybolarak açığa sürüklendi. Bu durumun fark edilmesi üzerine, bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şubesi tarafından bir bot sevk edildi.

Polis Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Yürütülen çalışma neticesinde, saat 19.00 sıralarında S.B., Van Gölü'nün açıklarında bulundu. Ekipler, genç adamı sudan çıkararak bota aldı ve hızlıca kıyıya yöneldi.

Acil Müdahale Yapıldı

Hipotermi geçirdiği tespit edilen S.B, kıyıya ulaştıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay, başarılı bir kurtarma operasyonu ile sonlandı ve gencin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü açıklarına sürüklenen genç, polis ekiplerince kurtarıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü açıklarına sürüklenen genç, polis ekiplerince kurtarıldı.