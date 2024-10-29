Van Gölü'nde Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Van Gölü'nde Cumhuriyet Coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene farklı bir şekilde kutlanarak Van Gölü'nde anlam buldu. Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi ile birlikte dalış gerçekleştirerek Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı.

Dalış Etkinliği

Ceylan ve dalgıçlar, bayram etkinlikleri çerçevesinde Van Gölü'ne dalış yaptı. Bu etkinliğe DEGAK ekibinin yanı sıra Van Diving Dalış Okulu eğitmenleri Serkan Ok ve Zihni Aydın da katıldı.

Su Altındaki Tarih

Dalış sırasında, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki su altında kalan kale kalıntısının yanı sıra Van'ın Edremit ilçesindeki mikrobiyalitler de görüntülendi. Bu görsel keşiflerin yanı sıra, Ceylan ve ekibi, Van Gölü'nün derinliklerinde Türk bayrağını açmayı da ihmal etmedi.

Türk Bayrağı ve Cumhuriyet

Uzun bir özlem ve coşku ile Türk bayrağını açan Ceylan ve arkadaşları, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü su altındaki güzelliklerle birlikte simgelerle kutlayarak, bu anlamlı günde Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük vurgusunu bir kez daha hatırlattı.

Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi ile dalgıçlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'nde dalış yaptı, Türk bayrağı açtı. Dalışta, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde su altında kalan kale kalıntısı ile Van'ın Edremit ilçesindeki mikrobiyalitler görüntülendi.

Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi ile dalgıçlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'nde dalış yaptı, Türk bayrağı açtı. Dalışta, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde su altında kalan kale kalıntısı ile Van'ın Edremit ilçesindeki mikrobiyalitler görüntülendi.