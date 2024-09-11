Van Gölü'nde Dalgıç Polislerle Arama Kurtarma Faaliyetleri

Emniyetin "Kurbağa Adamları" Göreve Hazırlanıyor

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği, deniz ve su kaynakları güvenliğini sağlamak için dalış eğitimleri ve arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu ekip, Van Gölü'nde gerçekleştirdikleri dalışlarla olayları aydınlatmakta büyük rol oynuyor.

Dalışlar ve Eğitimler

Kurbağa adamlar olarak bilinen dalgıç polisler, periyodik olarak gerçekleştirdikleri dalışlarla olası acil durumlara hazırlık yapıyor. Teknolojik ekipmanlarla donatılmış botları sayesinde, daha etkin bir arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyorlar.

İnteraktif Görevler

Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı illerinde aktif olarak görev alan dalgıç polisler, hem arama kurtarma hem de suya atılan delillerin bulunması gibi çeşitli görevlerde bulunuyor.

Görevler ve Başarılar

Başkomiser Oktay Karaoğlu, "Bu yıl 15 göreve katıldık. Bu görevlerde 3 kişiyi canlı kurtarmayı başardık, ancak 11 vatandaşımızın cenazesini çıkarma durumuyla karşılaştık" dedi. Karaoğlu, ayrıca bir cinayete dair silahın bulunması gibi önemli olaylara da müdahalede bulunduklarını sözlerine ekledi.

Eski Zamanların İzleri

Van Gölü'nde dalış sırasında, 'su künki' adı verilen, 8-10 metre uzunluğundaki boru sisteminin tespiti de gerçekleştirildi. Bu tür keşifler, geçmişteki olayların anlayışına yardımcı oluyor.