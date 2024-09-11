DOLAR
34,01 0,12%
EURO
37,62 -0,35%
ALTIN
2.757,98 -0,18%
BITCOIN
1.924.438,59 1,86%

Van Gölü'nde Dalgıç Polislerle Arama Kurtarma Faaliyetleri

Van Emniyet Müdürlüğü, dalgıç polislerle arama kurtarma ve delil çıkarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:32
Van Gölü'nde Dalgıç Polislerle Arama Kurtarma Faaliyetleri

Emniyetin "Kurbağa Adamları" Göreve Hazırlanıyor

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği, deniz ve su kaynakları güvenliğini sağlamak için dalış eğitimleri ve arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu ekip, Van Gölü'nde gerçekleştirdikleri dalışlarla olayları aydınlatmakta büyük rol oynuyor.

Dalışlar ve Eğitimler

Kurbağa adamlar olarak bilinen dalgıç polisler, periyodik olarak gerçekleştirdikleri dalışlarla olası acil durumlara hazırlık yapıyor. Teknolojik ekipmanlarla donatılmış botları sayesinde, daha etkin bir arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyorlar.

İnteraktif Görevler

Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı illerinde aktif olarak görev alan dalgıç polisler, hem arama kurtarma hem de suya atılan delillerin bulunması gibi çeşitli görevlerde bulunuyor.

Görevler ve Başarılar

Başkomiser Oktay Karaoğlu, "Bu yıl 15 göreve katıldık. Bu görevlerde 3 kişiyi canlı kurtarmayı başardık, ancak 11 vatandaşımızın cenazesini çıkarma durumuyla karşılaştık" dedi. Karaoğlu, ayrıca bir cinayete dair silahın bulunması gibi önemli olaylara da müdahalede bulunduklarını sözlerine ekledi.

Eski Zamanların İzleri

Van Gölü'nde dalış sırasında, 'su künki' adı verilen, 8-10 metre uzunluğundaki boru sisteminin tespiti de gerçekleştirildi. Bu tür keşifler, geçmişteki olayların anlayışına yardımcı oluyor.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Baba Kızını Silahla Öldürdü
2
Hamza Dağ Niğde'de CHP'yi Eleştirdi: 'Erken Seçim Gündemimiz Yok'
3
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistin Bayrağına Saldırdı
4
Çatalca'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bakan Tekin Kocaeli'de Gençlerle Buluştu
6
Norveç'ten Türkiye'ye Savunma Sanayi Kısıtlamalarının Kaldırılması
7
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü