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Van Gölü'nde Dalgıçlar Hayalet Ağı Temizledi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dalgıçlar, Van Gölü'nde mikrobiyalitlere dolanan 300 metre hayalet ağı temizledi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:45
Van Gölü'nde Dalgıçlar Hayalet Ağı Temizledi

Van Gölü'nde Doğaya Duyarlılık

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Van Gölü’nde, dalgıçlar önemli bir çevre temizleme etkinliği gerçekleştirdi. Bu süreçte, mikrobiyalitlerin (mercanlar) üzerine dolanan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki hayalet ağ temizlendi.

Dalış Etkinliği ve Akıntı

Yukarı Deniz Derneği Başkanı Osman Yıldız önderliğindeki dernek üyeleri, mikrobiyalitlerin bulunduğu bölgeye dalış yaptı. Dalış sırasında, 21 metre derinlikte 600 metre uzunluğunda bir hayalet ağ tespit ettiler. 45 dakikalık bir çalışma ile bu ağı yaklaşık 300 metre kadarını su yüzeyine çıkardılar.Çevre Üzerindeki Etkileri

Osman Yıldız, dalış sırasında karşılaştıkları hayalet ağın mikrobiyalitlere büyük zararlar verdiğini vurguladı. Ayrıca, ölü balıklar ve bir yılanın ağına takıldığını da gördüklerini aktardı. Hayalet ağların ekosistem üzerinde yarattığı olumsuz etkileri tüm su kaynaklarında gözlemlediklerini belirten Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Ağı temizlemek çok büyük çaba gerektiriyor. Kalan kısmını da bir süre sonra çıkaracağız. Bu ağın mikrobiyalitlere ciddi anlamda zarar verdiğini yaptığımız çekimlerde gördük.”

Balıkçılara Uyarı

Yıldız, balıkçılara mikrobiyalitlerin bulunduğu alanlarda ağ atmamaları konusunda uyarıda bulundu ve şöyle devam etti:

"Ağlar mikrobiyalitlere takıldığında çıkmıyor ve geri toplanması çok zor oluyor. Bu, hem balıkçılara hem de ekosisteme zarar veriyor.”

Çalışmalar Sadece Ağa Odaklanmadı

Bu dalış etkinliği sırasında yalnızca hayalet ağı değil, aynı zamanda gölün derinliklerinde bulunan çöpler ve lastik parçaları da temizlendi. Bu tür çalışmaların çevre koruma açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Yıldız ve ekibi, doğayı koruma çabalarına devam edeceklerini ifade etti.

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