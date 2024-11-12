Van Gölü'ne Düşen Dana, Mahalle Sakinleri Tarafından Kurtarıldı

Van Gölü'nde Kaçan Dana Kurtarıldı

Van'da, sahibinin kamyonete yüklemeye çalıştığı sırada kaçıp Van Gölü'ne giren bir dana, mahalle sakinlerinin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın desteğiyle kurtarıldı. Olay, Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi.

Kovalamaca Sonrası Dram

Kasaplık yapan Veysel Gülce, danayı araca yüklemeye çalıştığı sırada hayvanın aniden kaçtığını açıkladı. Kovalamacanın ardından, dana göle girdi ve açıklara doğru ilerlemeye başladı. Gülce, durumu hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdiklerini ve mahalledeki balıkçı teknesinden yardım istediklerini belirtti.

İki Saatlik Mücadele

Dananın boğulmaması için ellerinden geleni yapan mahalle sakinleri, yaklaşık 2 saatlik bir çabanın ardından danayı kurtarmayı başardı. Gülce, kurtarılan danayı çiftliğine geri gönderdiklerini ifade ederken, benzer bir olayın daha önce de yaşandığını ve o zaman da hayvanların ekiplerin yardımıyla kurtarıldığını söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.