DOLAR
34,37 -0,21%
EURO
36,55 0,14%
ALTIN
2.885,72 0,34%
BITCOIN
2.931.659,97 1,87%

Van Gölü'ne Düşen Dana, Mahalle Sakinleri Tarafından Kurtarıldı

Van'da kamyonetten kaçan bir dana, mahalle sakinleri ve Sahil Güvenlik tarafından yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:18
Van Gölü'ne Düşen Dana, Mahalle Sakinleri Tarafından Kurtarıldı

Van Gölü'nde Kaçan Dana Kurtarıldı

Van'da, sahibinin kamyonete yüklemeye çalıştığı sırada kaçıp Van Gölü'ne giren bir dana, mahalle sakinlerinin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın desteğiyle kurtarıldı. Olay, Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde meydana geldi.

Kovalamaca Sonrası Dram

Kasaplık yapan Veysel Gülce, danayı araca yüklemeye çalıştığı sırada hayvanın aniden kaçtığını açıkladı. Kovalamacanın ardından, dana göle girdi ve açıklara doğru ilerlemeye başladı. Gülce, durumu hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdiklerini ve mahalledeki balıkçı teknesinden yardım istediklerini belirtti.

İki Saatlik Mücadele

Dananın boğulmaması için ellerinden geleni yapan mahalle sakinleri, yaklaşık 2 saatlik bir çabanın ardından danayı kurtarmayı başardı. Gülce, kurtarılan danayı çiftliğine geri gönderdiklerini ifade ederken, benzer bir olayın daha önce de yaşandığını ve o zaman da hayvanların ekiplerin yardımıyla kurtarıldığını söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat Çakıroğlu'nun Anneden İzmir Valiliği'ne Şehitlik Başvurusu
2
Van Gölü'ne Düşen Dana, Mahalle Sakinleri Tarafından Kurtarıldı
3
Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Gözaltı
4
X. Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul'da Başladı
5
Üsküp'te AB-Türkiye İlişkileri Paneli: Kuzey Makedonya'nın Geleceği Tartışıldı
6
İran ve Suudi Arabistan İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak