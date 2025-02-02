Van Gölü'nün Yüzeyinde Buz Parçacıkları Oluştu

Van Gölü'nde Ender Görülen Buz Oluşumu

Son günlerde etkili olan soğuk hava, Van Gölü'nün yüzeyinde buz parçacıklarının oluşmasına sebep oldu. Dünyanın en büyük sodalı gölü olarak bilinen Van Gölü, bu durumla birlikte farklı bir görünüm kazandı.

Buz Parçaları Kıyıya Vurdu

Özellikle Edremit ilçesi kıyısında gözlemlenen buz parçacıkları, dalgaların etkisiyle kıyıya vurarak göz alıcı bir manzara oluşturdu. Bu anları cep telefonuyla ölümsüzleştiren Zilan Başak, yaşadığı deneyimi aktardı.

Fotoğraflanan Nadir Bir Olay

Başak, "Gölün tuzlu ve sodalı yapısına rağmen yüzeyde buz parçaları görmek oldukça nadir. Bu durum genelde sığ alanlarda ve tatlı su karışımının olduğu noktalarda meydana geliyor. Buz parçalarının oluşturduğu görüntü gerçekten büyüleyiciydi" ifadelerini kullandı.

Van Gölü'nün bu eşsiz manzarası, ziyaretçilerin ilgisini çekerek doğal güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Van'da etkili olan soğuk hava sonrası Van Gölü'nün yüzeyinin bir bölümünde buz parçacıkları oluştu. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz parçacıklarıyla kaplandı. Edremit ilçesinin kıyı boyunun bir bölümünde oluşan buz parçacıkları, dalgaların da etkisiyle kıyıya vurdu.

Van'da etkili olan soğuk hava sonrası Van Gölü'nün yüzeyinin bir bölümünde buz parçacıkları oluştu. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz parçacıklarıyla kaplandı. Edremit ilçesinin kıyı boyunun bir bölümünde oluşan buz parçacıkları, dalgaların da etkisiyle kıyıya vurdu.