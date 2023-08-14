Van Gölü’ndeki büyük sır ortaya çıkıyor: Nuh Tufanı izlerini taşıyan haç işaretli taşlar bulundu!

Doğu Sahili Derneği ve HAK Arama Kurtarma Derneği'nin Bitlis'in Tatvan ile Aflat ilçelerinin arasında yer alan Van Gölü'nde yapılan dalış çalışmasında Kayı tamgalı ve ayrıca da haç işaretli taşların bulunduğu, aynı zamanda da Yaşam Merkezi olarak sınıflandırılan alanlar keşfedildiği bilgisi paylaşıldı.

800 bin yıl gibi bir geçmişi olan Türkiye'nin en büyük gölü şeklinde kabul edilen Van Gölü'nün dibindeki kalıntılar dalış yoluyla dünyaya tanıtılmıştı. Bu tanıtım çalışmaları devam ederken bu kalıntılara yenilerinin eklendiği bildirildi. Amatör ve profesyonel dalgıçların gerçekleştirdiği dalışlar, Van Gölü’nün derinliklerine çekilen suların hem mezarlıklardan hem de köy yaşamından izler taşıyan alanları ortaya çıkardı.





Bitlis'in Adilçevaz ilçesinde ekipler tarafından gerçekleştirilen dalışta Van Gölü'nün derinliğiyle ilgili yeni bir gizem çözülmeyi bekliyor. Van Gölü, bilindiği üzere Nemrut yanardağının patlamasıyla oluşan 3 bin 713 kilometrekarelik alanı kaplayan uçsuz bucaksız su kütlesinde birçok sır saklıyor ve sodalı suyuyla dikkat çekiyor.

Cumali Birol, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Birol, gazetecilere dalış yaparak yeni sırların açığa çıkmasını beklediğini söyledi.





Birol, Tatvan ile Ahlat ilçelerinin arasında dalış yaparken bulduğu mezarlıkların ve köy yaşamına dair kanıtların bulunduğu bir alanla ilgili telefon aldığını belirterek, "Bu çalışmada Kayı tamgalı ve ayrıca haç işaretlerinin yer aldığı bazı taşlara taşları görebildik." dedi.

Cumali Birol, Van Gölü'nde bulduğu yerleşim yerlerinde havan topları, havuzlar, yol gibi yerler gördüğünü sözlerine ekleyerek, "Bölgede çok büyük yerleşim yerleri var. Bu yerleşimde dibbekler ve ziller var. Gelişmiş bir sokak alanıdır. Bu sokaklar örgülü taşlarla süslenmiştir. Dalış meraklıları için iyi bir alan ortaya çıkardık ve yeni keşifler yaptık." diye konuştu. Birol, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Şnorkel yapmaya uygun geniş alanlar var. Van Gölü havzasının suları yıllardır çekiliyor. Nuh Tufanı ile ilgili workshoplar yaptığımız Van Gölü Havzası'nın her yerinde yaşam izleri bulunuyor. Derneğimizin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya İngiltere'den iki jeoloji hocası getirdim.

Yani Van Gölü havzasında büyük bir sel olduğunun küçük bir kanıtıydı. Yani 23 metre derinlikte bulunan bu bulgurlar ise bu durumu kanıtlamakta. Van Gölü'nde gelgitler yaşanıyor, ama bakir ve temiz bir göl, biz doğa harikaları ve sağlık turizmi ile çok farklı bir bölgeye taşınmak üzere. Bu dalış okulu bunu gösteriyor. İnsanlar için harika dalış okulu kurduk. Burada bugün artık Mısır'da olmayan yapıları bulacaksınız. Öğrencilerimiz antrenman yapmak için kano kullanıyor. Orada dalış tutkunlarını bekliyoruz. ”