Van Gürpınar'da Tanker ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesi Zernek Barajı yakınında tanker ile otomobil çarpıştı; 2 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 19:08
Van'ın Gürpınar ilçesi Zernek Barajı yakınlarında meydana gelen kazada bir tanker ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları ve Müdahale

Çarpışan araçlar, sürücüleri öğrenilemeyen 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tankerdir. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Ulaşım

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı; ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar araç geçişine açıldı.

