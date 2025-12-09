Van Gürpınar'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı

Güzeldere'de buzlanma kazaya neden oldu

Van’ın Gürpınar ilçesinde, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine çarptı.

Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kazada, çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu ve 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; olayda etkili olan etken olarak buzlanma gösterildi.

VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.