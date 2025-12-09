DOLAR
Van Gürpınar'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesi Güzeldere mevkiinde buzlanma nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:27
Güzeldere'de buzlanma kazaya neden oldu

Van’ın Gürpınar ilçesinde, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkiinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine çarptı.

Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kazada, çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu ve 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı; olayda etkili olan etken olarak buzlanma gösterildi.

