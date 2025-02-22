Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 523 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta bu hafta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 523 yerleşim yerinin yolu kapanmış durumda. Van Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımdaki aksaklıkları gidermek için hemen çalışmalar başlatıldı.

Karla mücadele ekipleri, 468 yerleşim biriminin yolunu ulaşıma açmayı başardı. Şu anda 92 yerleşim yerinin yolu ise hala kapalı ve ekipler bu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de Durum

Hakkari'de ise İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kar ve tipiden dolayı kapanan 190 yerleşim yerinden 156'sı tekrar açıldı. Ekipler, hala kapalı olan 7 köy ve 27 mezra yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama işlemleri yapıyor. Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yarım metreyi buldu; araçlar karla kaplanırken, çatılarda büyük buz sarkıtları oluştu. Yerel halk, evlerinin önündeki ve araçlarındaki kar birikintilerini temizlemekte.

Muş'ta Kar Yağışı Devam Ediyor

Muş’ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Dün kapalı olan 303 köy yolumuzdan 206'sını açtık. 97 köy yolumuz halen kapalı. Hızlı bir şekilde kapalı yollarımızı açacağız," dedi.

Bitlis'teki Etkiler

Bitlis'te de yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi karla kaplanırken, vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizleme faaliyetlerine başladı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 300 köy yolunun ulaşıma kapandığını ve ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.