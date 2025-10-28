Van-Hakkari Kara Yolu Kazası: Aynı Aileden 3 Kişi Toprağa Verildi

Van-Hakkari kara yolunda tankerle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, Yüksekova'nın Gürdere köyünde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 16:25
Kaza ve cenaze töreni

Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden üç kişinin cenazesi, Yüksekova ilçesinde defnedildi.

Kaza, Van-Hakkari kara yolunun Zernek Barajı yakınlarında, dün otomobilin tanker ile çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olay yerinde hayatını kaybedenler Alihan ve eşi Aysel Karay olurken, ağır yaralanan kızları Gülsen Han Karay kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, Van Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Gürdere köyü'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Kazada yaralanan 3 kişinin tedavileri sürüyor.

Van-Hakkari kara yolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazeleri, Yüksekova ilçesinde defnedildi.

