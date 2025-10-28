Van-Hakkari Kara Yolu Kazası: Aynı Aileden 3 Kişi Toprağa Verildi
Kaza ve cenaze töreni
Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden üç kişinin cenazesi, Yüksekova ilçesinde defnedildi.
Kaza, Van-Hakkari kara yolunun Zernek Barajı yakınlarında, dün otomobilin tanker ile çarpışması sonucu gerçekleşti.
Olay yerinde hayatını kaybedenler Alihan ve eşi Aysel Karay olurken, ağır yaralanan kızları Gülsen Han Karay kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Cenazeler, Van Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Gürdere köyü'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Kazada yaralanan 3 kişinin tedavileri sürüyor.
