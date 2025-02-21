Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 1359 Yerleşim Yeri Ulaşım Dışında

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda büyük aksaklıklara neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi, yapılan açıklamada, 1359 yerleşim yerinin yolunun kapandığını duyurdu. Bu bağlamda, 263 mahalle ve 297 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Açıklamada, kapalı yolların açılması için 270 araç ve 618 personel ile çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Kar yağışının etkisini sürdürmesi sebebiyle kentte hem cadde hem de kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca, esnaf da iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizleme çabasında.

Hakkari’de Karla Mücadele Devam Ediyor

Hakkari’de son iki gündür aralıklarla etkili olan kar, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sürücüler zorlu hava koşulları nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

İl Özel İdaresi yetkilileri, 190 yerleşim yerinin yolunun kapandığını belirtirken, karla mücadele ekiplerinin bu kapalı yolları açmak için çalışmalara başladığını açıkladı. Belediye ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile mahalle yollarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Muş’ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Muş’ta dünden bu yana devam eden kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü. Araçların karla kaplandığı kentte vatandaşlar kaldırımda yürümekte zorlandıkları için dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş ve ilçelerinde kar yağışının devam ettiğini belirtti ve 303 köy yolunun kapalı olduğunu ifade etti. Ekiplerin, vatandaşların mağdur olmaması adına sahada olduğunu vurguladı.

Bitlis’te Ulaşımda Aksaklıklar

Bitlis de yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü; ancak birçok noktada ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Belediye ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladılar. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 306 köy yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu ve ekiplerin, vatandaşların mağdur olmaması için çalıştığını belirtti.

Van'da kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 263 mahalle ile 297 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Ulaşıma kapanan yolların açılması için 270 araç ve 618 personelle çalışma yürütülüyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışmaları yapılıyor.

Van'da kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 263 mahalle ile 297 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Ulaşıma kapanan yolların açılması için 270 araç ve 618 personelle çalışma yürütülüyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışmaları yapılıyor.