Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 210 Yerleşim Yerine Ulaşım Kapandı

210 Yerleşim Yerine Ulaşım Kapatıldı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te etkili olan olumsuz hava koşulları, bölgedeki 210 yerleşim yerine ulaşımın kesilmesine yol açtı. Van Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 27 mahalle ile 54 mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için kesintisiz çalışmalara devam ediyor.

Hakkari'de Durum

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, karla mücadele ekipleri, dünden bu yana ulaşıma kapalı 168 yerleşim yerinden 137'sinin yolunu açmayı başardı. Bazı güzergahlarda yol genişletme çalışmaları devam ederken, kapalı kalan 31 köy ve mezra yolunu açmak için de yoğun çaba harcamaktadırlar. Ayrıca çarşı merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizliği yaparak, buzlanma yaşanan noktalarda tuzlama işlemleri gerçekleştiriyorlar. Yüksekova ilçesinde ise kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bildiriliyor.

Muş'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Muş'ta, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle 75 köy yolunun kapandığını açıkladı. Yentür, kapalı köylerdeki hastalara ulaşmak ve yollarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekiplerin yoğun çaba harcadığını kaydetti. Kentteki kar ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, vatandaşlar araçlarının ve iş yerlerinin önündeki karları temizliyor.

Bitlis'te Ekipler Görev Başında

Bitlis'te de kar yağışı nedeniyle 23 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili olan kar yağışının, 23 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattığını bildirdi. Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bölgede etkisini sürdüren soğuk hava, yaşanan zorlukları artırıyor.