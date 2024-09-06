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Van Hollen'dan Biden Yönetimine Çağrı: "İsrail'i Hesaba Çekmelisiniz"

Senatör Van Hollen, Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi sonrası Biden yönetimini sorumluluk almaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:35
Van Hollen'dan Biden Yönetimine Çağrı: "İsrail'i Hesaba Çekmelisiniz"

ABD Senatörü Van Hollen'dan Önemli Açıklama

Maryland eyaletinden Senatör Chris Van Hollen, Amerikalı insan hakları savunucusu Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi sonrası Biden yönetimine çağrıda bulundu. Van Hollen, "ABD, Amerikan vatandaşlarının öldürülmesine kayıtsız kalamaz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Eylemlerine Tepki

Senatör Van Hollen, Batı Şeria'da gerçekleştirilen bir protestoda Eygi'nin hayatını kaybetmesini "trajik" olarak nitelendirirken, Biden yönetiminin Netanyahu hükümetini sorumlu tutma konusunda daha kararlı adımlar atması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu eylemlerin sorumlularının yargılanması için Amerikan nüfuzunun kullanılmasını önerdi.

Beyaz Saray'dan Gelen Tepkiler

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin ölüme dair üzüntülerini dile getirerek, "Olayın soruşturulmasını talep ettik" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yorum

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin durumu hakkında hızlıca bilgi toplamaya çalıştıklarını belirtti. Eygi, barışçıl gösterilerde yer alırken başından vurularak ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmiştir.

Aktivist Eygi'nin Hayatı ve Mirası

Ayşenur Ezgi Eygi, Uluslararası Dayanışma Hareketi(ISM) üyesi olarak, Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl yöntemlerle mücadele ediyordu. 2003'te benzer bir trajedi yaşayan ABD vatandaşı Rachel Corrie’nin hatırasını da yaşatmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesini kınayarak, hukuk önünde hesap verilmesi için mücadelelerine devam edeceklerini duyurdu.

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