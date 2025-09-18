Van Hollen ve Merkley: İsrail Gazze'de 'Etnik Temizlik' Planı Uyguluyor

ABD'li Demokrat senatörler Chris Van Hollen ve Jeff Merkley, Gazze ve çevresine yaptıkları saha ziyaretinin ardından yayımladıkları raporda, İsrail'in Filistinlilere yönelik etnik temizlik planı yürüttüğünü açıkladı. Senatörler, Washington yönetimine bu stratejiye ortak olmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Raporun bulguları

Van Hollen ile Merkley, İsrail, Batı Şeria, Mısır, Ürdün ve Gazze sınırına gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından hazırladıkları raporda, İsrail'in "Hamas'ı hedef almanın ötesine geçerek Filistin halkına toplu cezalandırma uyguladığı ve yaşamı onlar için sürdürülemez hale getirmeyi" amaçladığı sonucuna vardıklarını bildirdi.

Senatörler, sahadaki gözlemlerine dayanarak İsrail'in iki yönlü bir strateji izlediğini kaydetti: "sivil altyapının sistematik yıkımı" ve "gıda ile insani yardımların savaş aracı olarak kullanılması".

Rapor ayrıca, İsrail'in Gazze içinde oluşturduğu sözde insani bölgelerin gerçekte zorunlu göçün bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.

Senatörlerin değerlendirmeleri

Rapor ve bulgularını kamuoyuna açıkladıkları basın toplantısında Van Hollen, "Netanyahu hükümetinin Hamas'ı hedef almanın çok ötesine geçtiği ve bunun yerine tüm Gazze halkına toplu ceza uyguladığı açık." dedi.

Van Hollen, raporda Netanyahu hükümetinin Gazze'de etnik temizlik planını uygulamaya koyduğunu gösteren kanıtlara ve Tel Aviv yönetiminin açlığı savaş silahı olarak kullandığına dair göstergelere yer verdiklerini söyledi.

Senatör Van Hollen, "Biz, Amerika Birleşik Devletleri, tüm bunlara ortak oluyoruz çünkü Netanyahu hükümetine Gazze'de silah kullanması için vergi mükelleflerinin cebinden 2000 poundluk bombalar ve diğer silahlar için harcanan yüklü miktarda para aktarıyoruz. Gazze'de şu anda yaşananlar göz önüne alındığında bunun durdurulması gerektiğini söyledik." ifadelerini kullandı.

Merkley ise İsrail'in stratejisinin iki temel unsura dayandığını belirterek bunları "Filistinlilerin geri dönebilecekleri hiçbir şeyi kalmasın diye evlerin topluca yıkılması" ve "Filistinlilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gıda, su ve ilaç gibi gerekli temel unsurlardan yoksun bırakılması" olarak sıraladı.

Saldırıların bilançosu

Raporda ayrıca saldırıların insanî sonuçlarına ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12 bin 413 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 271 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında oluşturulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 497'ye çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 294 oldu.

Sonuç

Senatörlerin raporunda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşı kendi siyasi geleceği için araçsallaştırdığı değerlendirmesi yer aldı. Raporda ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek bir planı uygulamaya başladığı, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu hatırlatıldı.