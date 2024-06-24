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Van’ın Başkale, Saray ve Muradiye ilçelerinde sağanak yağış sele yol açtı

Van’ın Başkale, Saray ve Muradiye ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, sel baskınlarına neden oldu. Evler ve ahırlar su altında kalırken, tarım alanları büyük zarar gördü

Yayın Tarihi: 24.06.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 23:35
Van’ın Başkale, Saray ve Muradiye ilçelerinde sağanak yağış sele yol açtı

EVLER VE AHIRLAR SU ALTINDA

Van’ın Başkale, Saray ve Muradiye ilçelerinde yaşanan sağanak yağış, bölgede büyük zarara yol açtı. Debisi yükselen derelerden taşan sel suları, birçok ev ve ahırı su altında bıraktı. Özellikle Başkale ilçesinin Hafıziye ve Tepebaşı mahalleleri, Muradiye’nin Adaklı mahallesi, Saray’ın Karahisar ve Baltepe mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu. Bu bölgelerdeki dere kenarındaki evler ve ahırlar büyük ölçüde zarar gördü.

Şiddetli yağışın sele dönüşmesi sonucu, dere kenarındaki birçok ev ve ahır sular altında kaldı. Selin bastığı mahallelerde büyük hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı. Evlerini ve hayvanlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar, yetkililere ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine ekipler, iş makineleriyle selin vurduğu bölgelere hızlı bir şekilde müdahale etti.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Sel felaketinin etkili olduğu bölgelerde tarım arazileri de büyük zarar gördü. Mahalle yolları sel suları altında kalırken, ekili alanlar suya gömüldü. Çiftçiler, selin yol açtığı zararın telafisi için yetkililerden yardım bekliyor.

-Sel felaketinin ardından hızla harekete geçen ekipler, selin vurduğu mahallelerde yoğun bir çalışma başlattı. Çalışmalarda 3 loder, 1 ekskavatör, 3 greyder, 2 hidromek, vidanjör ve basınç aracı kullanıldı. Ekipler, mahalle yollarını açmak ve su basan evleri temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

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