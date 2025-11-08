Van’ın Geleneksel Reşiği Spor Tabanlı Modellerle Raflarda

Van’ın reşiği spor tabanlı modellerle yeniden hayat buluyor

Tarihi asırlar öncesine dayanan ve unutulmaya yüz tutan Van’ın yöresel ayakkabısı reşik, artık modern tasarımlarla günlük yaşama entegre ediliyor. Keçi kılından üretilen reşikler, geleneksel formu korunarak spor tabanlı modellere dönüştürüldü ve hem kadınlar hem erkekler için şık seçenekler sunuyor.

Tarihi özellikleri ve sağlık faydaları

Reşik ayakkabılar keçi kılından üretildiği için terleme, koku, kaşıntı ve mantar oluşumuna neden olmaz. Ayrıca keçi kılının vücuttaki elektriği dengelediğine dair bilimsel çalışmaların bulunduğu belirtiliyor. Tamamen organik yapısı ve dayanıklılığıyla doğal ürünlere ilgi duyan tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Ustanın anlatımı

Van’da ayakkabı imalatı yapan 56 yaşındaki ustamız Mecit Emen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, reşiğin Van yöresine ait önemli bir kültürel miras olduğuna dikkat çekti. Emen, 'Keçi kılının doğal yapısı sayesinde, koku, ter, kaşıntı ve mantar oluşumuna neden olmaz. Ayrıca su tutmaz, dayanıklı ve sağlıklıdır. Keçi kılının, vücuttaki elektriği dengelediğine dair bilimsel çalışmalar da bulunmaktadır' ifadelerini kullandı.

Emen, reşik üretimini 1987 yılında Sündüs Abla’dan devraldığını ve o günden bu yana aynı özenle sürdürdüğünü vurguladı: 'Üzerlerine bölgemize özgü nakışlar ve motifler işleyerek insanların beğenisine sunuyoruz. İşlediğimiz her nakışın kendine has bir anlamı ve özelliği vardır.'

Günümüz modasına uyarlama ve gelecek planları

Geleneksel form korunarak geliştirilen modeller arasında spor tabanlar, babetler, patikler ve bot tasarımları bulunuyor. Emen, reşik ayakkabılar için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını ve tescilin tamamlanmasının ardından üretimi Türkiye geneline yaymayı planladıklarını söyledi.

Ürünlerini Valiliğin tahsis ettiği Bedesten Çarşısı’nda sergilediklerini belirten Emen, 'Van’ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere bu kültürel mirasımızı tanıtıyoruz. Müşteri taleplerine göre özel üretimler yapıyor, ayakkabılarımıza spor tabanlar da ekliyoruz. Kadın ve erkekler için tasarladığımız bu spor tabanlı reşik ayakkabıları büyük ilgi görüyor' dedi.

Sonuç olarak, Van’ın reşik ayakkabısı hem geleneksel dokusunu koruyor hem de modern tasarımlarla günlük moda içerisinde yerini alarak yeniden hak ettiği değeri görmeye başladı.

