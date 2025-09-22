Van'ın ve aşkale ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı
Gece sağanak yükseklerde kara dönüştü, dağlar beyaza büründü
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü 2 bin 460 rakımlı ilçede etkili olan sağanak, gece yüksek kesimlerde kara dönüştü.
3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağlar, beyaza büründü.
Yaylada koyunlarını otlatan bazı çiftçiler, sabah kar manzarasıyla karşılaştı.
