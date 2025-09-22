Van'ın ve aşkale ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı

2 bin 460 rakımlı ilçede gece sağanak kara döndü; 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresi beyaza büründü, yaylada çiftçiler sabah karla karşılaştı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:31
Gece sağanak yükseklerde kara dönüştü, dağlar beyaza büründü

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü 2 bin 460 rakımlı ilçede etkili olan sağanak, gece yüksek kesimlerde kara dönüştü.

3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki dağlar, beyaza büründü.

Yaylada koyunlarını otlatan bazı çiftçiler, sabah kar manzarasıyla karşılaştı.

Van'ın Başkale ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yaylada koyunlarını otlatan bazı çiftçiler, sabah kar manzarasıyla karşılaştı.

