Van-İran Sınırında Güvenlik Duvarının 204 Kilometresi Tamamlandı

Van-İran sınırında 2021'de başlayan güvenlik duvarı çalışmalarında Çaldıran, Özalp ve Saray'daki 204 kilometre tamamlandı; Başkale'de 91 kilometrede çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:44
ORHAN SAĞLAM - Van'da yasa dışı geçişleri engellemek amacıyla İran sınırında inşa edilen güvenlik hattında önemli bir aşama kaydedildi. 2021'de başlatılan çalışmalar kapsamında, sınır hattının büyük bir bölümü tamamlandı.

Çalışmaların Kapsamı ve Durumu

İran ile en uzun sınıra sahip olan Van'da, terör ve kaçakçılıkla mücadele ile yasa dışı geçişlerin önlenmesi hedefiyle başlatılan projede Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerini kapsayan 204 kilometrelik etapta güvenlik duvarı, tel örgü, hendek ve güvenlik yolu yapım çalışmaları tamamlandı. Başkale ilçesi sınırındaki 91 kilometrelik hatta ise beton duvar inşası ve diğer çalışmalar devam ediyor.

Gözlem ve Teknolojik Donanım

Sınır hattında görev yapan Mehmetçik, inşa edilen elektro optik ve asansörlü kulelere monte edilen gözetleme cihazları ve radarlarla hattı sürekli izliyor. Sarp ve engebeli coğrafyada personel 7/24 görev yapıyor.

Hudut birlikleri, uzaktan komuta ve otonom özellikli insansız kara aracı, insansız hava aracı ve dronlarla keşif, gözetleme ve koruma görevlerini yürütüyor. Menfezlerde hem fiziki tedbirler alınıyor hem de anlık uyarı ve görüntü aktarabilen foto kapanlar kullanılıyor.

Hava Savunması ve Güvenlik Önlemleri

İHA, dron ve paramotor tehditlerine karşı dronsavar ile aktif savunma sağlanıyor. Sınır hattında ayrıca hava savunma topu ve taret (uçaksavar) monteli zırhlı personel taşıyıcı konuşlandırıldı. Keskin nişancı timleri ve komando birlikleriyle güvenlik üst düzeyde tutuluyor.

Güvenlik güçleri, "hudut namustur" anlayışıyla sınırdaki her türlü yasa dışı olaya anında müdahale ediyor.

Sınır Güvenliğinin Sivil Etkisi

Güvenlik duvarı, hendek çalışmaları ve teknolojik yatırımlarla sınırı kontrol altında tutan birlikler, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan turistlerin güvenliğini de sağlıyor.

