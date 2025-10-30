Van Kalesi'nde Kayalıkta Düşen 40 Yaşındaki Kişi Ekiplerce Kurtarıldı

Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen 40 yaşındaki kişi ekiplerin müdahalesiyle sedyeyle indirilip hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 20:07
Gezmek amacıyla Van Kalesi'ne giden bir kişi, kayalık alanda dengesini kaybederek düştü.

Kurtarma Çalışmaları

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahalesi yapılan 40 yaşındaki kişiyi, mahsur kaldığı yerden çıkararak sedye ile kaleden indirdi.

Ambulansa alınan kişi, tedavi için hastaneye götürüldü.

Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen 40 yaşındaki kişi, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.

