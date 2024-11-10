Van Merkezli Medyum Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

Van Merkezli Operasyon

Van merkezli olarak düzenlenen "medyum" operasyonu, dört ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı ve bu şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Heksagonal Haksız Kazanç

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon, sosyal medya üzerinden medyum sayfaları açarak mağdurlara ulaşan dolandırıcıları hedef aldı. Şüpheliler, "büyü, aşık etme, kendine bağlama, soğutma, uzaklaştırma, geri döndürme, dil bağlama" gibi vaatlerle mağdurlarını ikna ederek haksız kazanç sağladı.

40 Milyon Lira Para Trafiği

Yürütülen resmi incelemelerde, şüphelilerin banka hesap hareketlerinde 40 milyon lira tutarında bir para trafiği belirlendi. Alınan şikayetler ve toplanan belgeler doğrultusunda, 5 Kasım'da Van, Elazığ, Yalova ve İstanbul'da 15 adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 13'ü hakimlik sorgusuna sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, geri kalan 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 21 cep telefonu, 15 sim kart, 7 dizüstü bilgisayar, 4 flaş bellek, 3 fişek, ruhsatsız tabanca ve hard disk gibi malzemeler ele geçirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.