DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.739.391,92 -4,49%

Van Merkezli Medyum Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

Van merkezli operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı, 40 milyon lira dolandırıcılık tespit edildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 17:22
Van Merkezli Medyum Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

Van Merkezli Operasyon

Van merkezli olarak düzenlenen "medyum" operasyonu, dört ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı ve bu şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Heksagonal Haksız Kazanç

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon, sosyal medya üzerinden medyum sayfaları açarak mağdurlara ulaşan dolandırıcıları hedef aldı. Şüpheliler, "büyü, aşık etme, kendine bağlama, soğutma, uzaklaştırma, geri döndürme, dil bağlama" gibi vaatlerle mağdurlarını ikna ederek haksız kazanç sağladı.

40 Milyon Lira Para Trafiği

Yürütülen resmi incelemelerde, şüphelilerin banka hesap hareketlerinde 40 milyon lira tutarında bir para trafiği belirlendi. Alınan şikayetler ve toplanan belgeler doğrultusunda, 5 Kasım'da Van, Elazığ, Yalova ve İstanbul'da 15 adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 13'ü hakimlik sorgusuna sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, geri kalan 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 21 cep telefonu, 15 sim kart, 7 dizüstü bilgisayar, 4 flaş bellek, 3 fişek, ruhsatsız tabanca ve hard disk gibi malzemeler ele geçirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bangladeş'te Miting Öncesi Şiddet: Eski Başbakan Hasina Destekçileri ile Muhalifler Arasında Arbede
2
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 31 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Amsterdam'da Filistin Destekçilerine Sert Polis Müdahale
4
İsrail, Şam'da Hava Saldırısı Düzenledi İddiası
5
Netanyahu, Lübnan'daki Patlamaların Sorumluluğunu Üstlendi
6
Şanlıurfa'da Düğünde Havaya Açılan Ateşle Genç Kız Hayatını Kaybetti
7
Tuskegee Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek