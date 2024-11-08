Van Merkezli Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 34 Gözaltı

Van'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

Van merkezli olarak 6 ilde düzenlenen geniş kapsamlı bir operasyon sonucunda 34 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, bu operasyon toplumsal düzeni tehdit eden illegal yapılanmalara karşı gerçekleştirildi.

Operasyona Katılan Birimler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Van, Ağrı, Batman, Bitlis, Şırnak ve Rize illerinde yasa dışı silah ticareti yapan kişilerin tespit edildiği ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon 380 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, 4 uzun namlulu silah, 13 tabanca, 7 uzun namlulu silah şarjörü, 9 tabanca şarjörü, 719 adet çeşitli ebatlarda mermi, 13 av tüfeği ve 129 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan 34 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı ve ilgili çalışmalara devam edilmektedir. Bu tür operasyonlar, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla planlanmaya devamedilecektir.

Van merkezli 6 ilde düzenlenen "yasa dışı silah ticareti" operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 uzun namlulu silah, 13 tabanca, 7 uzun namlulu silah şarjörü, 9 tabanca şarjörü, çeşitli ebatlarda 719 fişek, 13 av tüfeği, 129 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.