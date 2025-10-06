Van Muradiye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Çocuklara Etkinlik

Keçikıran ve Ünseli mahallelerinde sevinç dolu anlar

Van'ın Muradiye ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında çocuklara yönelik renkli etkinlikler düzenlendi. Türk Kızılay şubesi gönüllüleri ile imamların işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler, Keçikıran ve Ünseli mahallelerindeki cami avlularında yapıldı.

Etkinlik alanına kurulan seyyar atlı karınca çocukların ilgisini çekerken, katılımcılara pamuk şeker ikramı yapıldı. Çocuklar ayrıca cami avlusunda ip atlayarak neşeli vakit geçirdi.

Yetkililerin açıklamaları

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, hafta dolayısıyla mahallelerde çocuklarla bir araya geldiklerini belirterek, "Bir yandan da atlı karıncayla sevinçlerine, mutluluklarına hep birlikte ortak oluyoruz. Yaklaşık bir aydır tüm köylerimizde, mahallelerimizde, camilerimizde etkinliklerimiz devam ediyor. Buradaki amacımız çocuklarımıza camileri sevdirmek ve kaynaştırmaktır." dedi.

İmam Ahmet Aslan ise çocuklara yönelik bu tür çalışmaları anlatarak, "Bu şekilde çocuklarımızın İslam'a, İslam dinine inşallah kalplerini ısındırmış olacağız Allah'ın izniyle. Camiler sadece ibadet yeri değil, sadece namaz kılınan bir yer değil. Camiler aynı zamanda Peygamber Efendimizin şahsının yaptığı gibi böyle güzel etkinliklerin yapılabileceği mekanlardır. Bu şekilde çocukları biz camiye inşallah alıştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Ammer Demir de ilk kez atlı karıncaya bindiğini söyleyerek, "Arkadaşlarımızla çok eğlendik, çok güzel geçti. Ağabeylerimize ve ablalarımıza çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Kızılay'a." dedi.