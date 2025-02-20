Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 644 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı

Kar Yağışı 644 Yerleşim Yerinin Yolu Kapattı

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı, 644 yerleşim biriminin yolunu ulaşıma kapattı. Van Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 82 mahalle ile 182 mezraya ulaşılamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor. İlçelerdeki belediye ekipleri, kar yağışının ardından cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına başladı. Esnaf da iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizleyerek ulaşıma destek sağladı.

Muş'ta Yoğun Kar Yağışı

Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Ancak ulaşımda aksamalar yaşanıyor; araçlar ilerlemekte zorlanıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti ve kardan dolayı 112 köy yolunun kapandığını ifade etti.

Bitlis'te Zorlu Koşullar

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 196 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Karla mücadele ekipleri, en kısa sürede yolların açılması için çalışmalarını sürdürmekte. Beyaz örtüyle kaplanan kentte sürücüler zorluk çekerken, vatandaşlar da araçlarındaki ve iş yerlerindeki karları temizlemekte.

Hakkari'de Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Hakkari'de ise dünkü etkili kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 8 köy ve 64 mezra yolu ulaşımı kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalar yaparken, belediye ve karayolları ekipleri de çarşı merkezi ve caddelerde kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Bu zorlu kış koşullarında hem kamu kurumları hem de vatandaşlar, ortaklaşa bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.