DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.490.797,37 -0,72%

Van, Muş ve Hakkari'de 55 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Muş ve Hakkari'de 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:28
Van, Muş ve Hakkari'de 55 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Olumsuz Hava Koşulları Yüzünden Ulaşım Kesildi

Van, Muş ve Hakkari'de meydana gelen olumsuz hava koşulları, 55 yerleşim yerine ulaşımı etkiledi. Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, özellikle kar ve tipi yüzünden kent genelinde 11 mahalle ve 23 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Muş’ta Ulaşımda Aksaklıklar Yaşanıyor

Muş’ta ise yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda ciddi aksaklıklara neden oldu. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, şehirde son günlerde etkili olan kar yağışının, yüksek kesimlerde yaşamı zorlaştırdığını belirtti. Yentür, "Merkezde 5, Varto ilçemizde 15 köy yolu kapalı. Ekiplerimiz yolları bir an önce açmak için mücadele ediyor." şeklinde konuştu.

Karayolları Ekipleri Sürekli Görevde

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yolda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Görevlilerden İdris Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fırtınadan dolayı görüş mesafesi bazen 10 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı yer yer 3-4 metreye ulaştı. Açtığımız yol fırtınadan dolayı tekrar kapanıyor. Zor şartlarda çalışıyoruz. Yolu açık tutmak için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de Yol Çalışmaları Sürüyor

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu kar ve tipiden kapandı. Karla mücadele ekipleri, bu yolun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları...

Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları...

Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokatlı Genç, TKDK Desteği ile Pide Salonunu Açtı
2
Elon Musk, TikTok Satın Alma İlgisini Reddetti
3
YÖK Başkanı Özvar'dan Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi Açıklaması
4
Karla Kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki Doğal Güzellikler Havadan Görüntülendi
5
Türkiye İnşaat Sektöründe Dijital Dönüşüm Başlıyor
6
Van, Muş ve Hakkari'de 55 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
7
Sinop'ta Çocuklar Huzurevi Sakinlerine Dijital Dünyayı Tanıttı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!