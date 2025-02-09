Van, Muş ve Hakkari'de 55 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Olumsuz Hava Koşulları Yüzünden Ulaşım Kesildi

Van, Muş ve Hakkari'de meydana gelen olumsuz hava koşulları, 55 yerleşim yerine ulaşımı etkiledi. Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, özellikle kar ve tipi yüzünden kent genelinde 11 mahalle ve 23 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Muş’ta Ulaşımda Aksaklıklar Yaşanıyor

Muş’ta ise yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda ciddi aksaklıklara neden oldu. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, şehirde son günlerde etkili olan kar yağışının, yüksek kesimlerde yaşamı zorlaştırdığını belirtti. Yentür, "Merkezde 5, Varto ilçemizde 15 köy yolu kapalı. Ekiplerimiz yolları bir an önce açmak için mücadele ediyor." şeklinde konuştu.

Karayolları Ekipleri Sürekli Görevde

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yolda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Görevlilerden İdris Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fırtınadan dolayı görüş mesafesi bazen 10 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı yer yer 3-4 metreye ulaştı. Açtığımız yol fırtınadan dolayı tekrar kapanıyor. Zor şartlarda çalışıyoruz. Yolu açık tutmak için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de Yol Çalışmaları Sürüyor

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu kar ve tipiden kapandı. Karla mücadele ekipleri, bu yolun açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yolda karla mücadele çalışması yürüttü.