Van OSB'den Çevreci Hamle: Endüstriyel Arıtma Tesisi İçin Başvurular Tamamlanıyor

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, çevreyle uyumlu sanayi anlayışını güçlendirmek amacıyla endüstriyel arıtma tesisi kurulumu için gerekli başvuruların yapıldığını ve uygulama projelerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Van’ın istihdam ve üretim üssü olarak bilinen Van OSB’de çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. OSB’de hem altyapı hem de istihdam kapasitesinde kapsamlı dönüşümler yaşanıyor; fiziki altyapı yenileme çalışmaları öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Başkan Aslan, sanayiyi üretim kadar çevreyi de odağa alan bir modele dönüştürme hedefini vurguladı: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle endüstriyel arıtma tesisi için resmi sürecimizi başlattık. Şu anda uygulama projeleri tamamlanmak üzere. Bu tesis, bölgemizin çevresel sürdürülebilirliği açısından büyük bir dönüm noktası olacak".

Projelerin kapsamı ve bölge ekonomisine etkisi

Aslan, kurulacak tesisin sadece çevre koruma işlevi görmeyeceğini, aynı zamanda OSB’nin üretim profilini çeşitlendireceğini belirtti. Endüstriyel arıtma tesisi sayesinde kimyasal atık ve tekstil boyahanesi gibi ağır sanayi üretim hatlarının güvenle bölgede hayata geçirilebileceğini söyledi ve ekledi: "Endüstriyel arıtma tesisimiz sayesinde kimyasal atık ve tekstil boyahanesi gibi ağır sanayi üretim hatlarını güvenli şekilde bölgemize kazandırabileceğiz. Bu, hem istihdam hem de ihracat açısından Van için önemli bir sıçrama anlamına geliyor".

Van Gölü Havzası için kritik adım

Van OSB Yönetimi, arıtma tesisinin sadece OSB kapsamında değil, Van Gölü Havzası'nın korunması açısından da kritik rol oynayacağını belirtiyor. Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Van Gölü bizim ortak mirasımız. Sanayileşmeyi çevreye zarar vermeden gerçekleştirmek zorundayız. Bu bilinçle, temiz üretim anlayışını tüm işletmelerimize yaymayı hedefliyoruz. Bundan dolayı Van Organize Sanayi Bölgesi olarak son dönemde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevre projeleriyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin en çevreci OSB’lerinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Yeni endüstriyel arıtma tesisi tamamlandığında ise bölgedeki sanayi faaliyetleri doğaya zarar vermeden sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edecek".

