Van Özalp'te Jandarma Operasyonu: 6 Kaçak Kazı Şüphelisi Suçüstü Yakalandı

Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekipleri, Bağrıaçık Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı; kazı malzemeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:31
İl Jandarma ekipleri Bağrıaçık Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağrıaçık Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin arazide yaptığı çalışmada, kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Operasyon bölgesinde 2 keser, tepe lambası, dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Van'ın Özalp ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapılan bölgede 2 keser, tepe lambası, dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi.

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi