Van Özalp'te Jandarma Operasyonu: 6 Kaçak Kazı Şüphelisi Suçüstü Yakalandı
İl Jandarma ekipleri Bağrıaçık Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağrıaçık Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin arazide yaptığı çalışmada, kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Operasyon bölgesinde 2 keser, tepe lambası, dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Van'ın Özalp ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapılan bölgede 2 keser, tepe lambası, dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi.