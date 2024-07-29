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Van Sınır Hattında Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilogram Ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:53
Van Sınır Hattında Uyuşturucu Operasyonu: 30 Kilogram Ele geçirildi

Van Hudut Hattında Başarılı Uyuşturucu Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde 30 kilogram 156 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Hudut Kartallarının Başarılı Çalışmaları

Bakanlık, yapılan açıklamada hudutlarda yürütülen mücadelenin sürekli ve kararlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Açıklamada, "Sınırlarımızda gözlem ve devriye görevlerini icra eden hudut kartallarımız, Van hudut hattında gerçekleştirdikleri faaliyetlerde önemli bir başarıya imza atarak 30 kilogram 156 gram uyuşturucu madde ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

Uyuşturucu Madde Jandarma Komutanlığına Teslim Edildi

Ele geçirilen uyuşturucu madde, yetkililer tarafından Jandarma Komutanlığına teslim edilmiştir. Bu tür operasyonların devam edeceği bildirildi.

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